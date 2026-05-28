5月14日（木）から、全国のコメダ珈琲店で、人気チョコレート菓子「CRUNKY」とコラボレーションした「シロノワール CRUNKY」が期間限定で登場しています。SNSでは、発売直後から「チョコづくしで幸せ」「背徳感がすごい」と大きな話題を集めている限定メニューを、さっそく実食レビューします！

「シロノワール CRUNKY」

今回のコラボには、「ジェリコ CRUNKY」と、今回ご紹介する「シロノワール CRUNKY」の2種類がラインナップされています。

運ばれてきたのは、メニュー写真に偽りなしの迫力あるシロノワール。1974年の発売以来、多くの人に愛され続けるパフ入りチョコの代表格「CRUNKY」の魅力を、シロノワールにギュッと凝縮した商品となっています。

ソフトクリームの上には、たっぷりのチョコパフとフィアンティーヌ（薄く焼いたクレープ生地を砕いたもの）がトッピングされており、本家CRUNKYを思わせる色合いが食欲をそそります。

CRUNKYのモルトパフは麦芽から作られていてとても香ばしいのですが、こちらのチョコパフも引けを取りません。

チョコパフは本家さながらのサクサク食感

個人的にとてもうれしかったのが、デニッシュの中にもチョコパフがぎっしりと入っていたこと。たっぷりのチョコと香ばしいチョコパフで、どこを食べてもCRUNKYを感じられる仕上がりになっています。

どこを食べても、“背徳感”のかたまり！

ここで気になるのが、そのカロリー。なんと、通常サイズで驚異の1305キロカロリーと、二郎系ラーメンに匹敵するカロリーとなっています。



サクサクのパフのおかげでサクサクと食べ進められるのは良いのですが、食後の満腹感はカロリー通り。注文するのは、おなかに余裕があるときにしてくださいね。



ちなみに、おひとり様向けにミニサイズもあるので、1人で完食する自信がない方はこちらもおすすめです。

今回紹介した「シロノワール CRUNKY」は、7月初旬ごろまでの販売予定と告知されていますが、数量限定のためなくなり次第終了するそう。

SNSでは、「シロノワール史上最高かもしれん」「コラボしてくれてありがとう」と絶賛する声があがっているだけに、人気はどんどん加速しそう。気になった方は、お近くのコメダ珈琲店に足を運んでみては？

（文＝桐田えこ）