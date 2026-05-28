株式会社東横インは、岐阜市に「東横INN岐阜」を7月31日（金）にオープンする。5月28日（木）より宿泊予約の受付を開始した。11月22日（日）に開催日が決定した「岐阜基地航空祭2026」での撮影にも利用できそうだ。 名古屋鉄道「名鉄岐阜駅」から徒歩3分、JR「岐阜駅」から徒歩10分の場所に位置する。名鉄名古屋駅まで特急で約30分とアクセスも良好で、名古屋方面への移動のほか、周辺には長良川沿いの鵜飼などの撮影ス