株式会社東横インは、岐阜市に「東横INN岐阜」を7月31日（金）にオープンする。5月28日（木）より宿泊予約の受付を開始した。11月22日（日）に開催日が決定した「岐阜基地航空祭2026」での撮影にも利用できそうだ。

名古屋鉄道「名鉄岐阜駅」から徒歩3分、JR「岐阜駅」から徒歩10分の場所に位置する。名鉄名古屋駅まで特急で約30分とアクセスも良好で、名古屋方面への移動のほか、周辺には長良川沿いの鵜飼などの撮影スポットが存在。さらに、前述の岐阜基地航空祭だけでなく、飛騨高山や白川郷へのアクセス拠点としても機能するため、滞在を起点に幅広い被写体を狙えそうだ。

客室はダウンライトやヘッドボード、吊戸棚を備えた最新仕様を導入。無料のセルフロッカーも設置されており、チェックイン前後の荷物預けに対応する。

セルフロッカー

無料の朝食ビュッフェでは、郷土料理の「鶏ちゃん」や「朴葉みそ」、羽島市特産のれんこんを使ったカレーなど、地元色豊かなメニューが提供される。

ホテル名

東横INN岐阜



オープン日

2026年7月31日（金）



所在地

岐阜県岐阜市神田7丁目7－7

客室数

207室



駐車場

20台（1,200円/泊、予約制）