【モデルプレス＝2026/05/28】女優の賀来千香子が、5月27日までに自身のInstagramを更新。甥で俳優の賀来賢人の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】64歳女優「兄弟揃ってイケメン」36歳俳優甥っ子の激レア幼少期ショット◆賀来千香子、賀来賢人の幼少期写真公開千香子は、「こんにちは。昨夜、5月25日（月）放送の日本テレビ『しゃべくり007』にVTR出演させていただきました！」「甥の賢人が出演させていただくという事で、