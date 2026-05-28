賀来千香子「本当に二人共、大きくなりました」甥・賀来賢人の幼少期ショット公開「激レア」「兄弟揃ってイケメン」
【モデルプレス＝2026/05/28】女優の賀来千香子が、5月27日までに自身のInstagramを更新。甥で俳優の賀来賢人の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】64歳女優「兄弟揃ってイケメン」36歳俳優甥っ子の激レア幼少期ショット
千香子は、「こんにちは。昨夜、5月25日（月）放送の日本テレビ『しゃべくり007』にVTR出演させていただきました！」「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよね」とつづり、写真を複数枚投稿。賢人と兄の幼少期の写真を公開している。
身内という恥ずかしさから賢人との“共演NG”を明かしていた千香子だが「頑張ってる姿は嬉しいし、家族との幸せそうな姿は微笑ましいし、ただとにかく忙しいので、身体に気をつけて、と願っています」「可愛い甥のこの写真は宝物。“本当に二人共、大きくなりました！”と、やっぱりおばバカかしらね〜」と喜びをにじませながらコメントしている。
この投稿に「賀来賢人の幼少期！？」「激レア写真をありがとうございます」「可愛すぎる」「おばバカになるのも分かります」「兄弟揃ってイケメン」「愛情にウルッときました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】64歳女優「兄弟揃ってイケメン」36歳俳優甥っ子の激レア幼少期ショット
◆賀来千香子、賀来賢人の幼少期写真公開
千香子は、「こんにちは。昨夜、5月25日（月）放送の日本テレビ『しゃべくり007』にVTR出演させていただきました！」「甥の賢人が出演させていただくという事で、このお話をいただいたのですが、“共演NG”といいますか…何と言いますか…やっぱり身内は照れますよね」とつづり、写真を複数枚投稿。賢人と兄の幼少期の写真を公開している。
◆賀来千香子の投稿に反響
この投稿に「賀来賢人の幼少期！？」「激レア写真をありがとうございます」「可愛すぎる」「おばバカになるのも分かります」「兄弟揃ってイケメン」「愛情にウルッときました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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