トヨタ「新たな“5人乗り”トールワゴン」登場！トヨタは2026年5月12日、タクシー専用車両として広く知られる「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、日々の営業運行を支えるプロの現場に向け、安全性とドライバーの安心感をさらに高めるための装備が追加されています。【画像】これがトヨタの新たな「“5人乗り”トールワゴン」です！（30枚以上）2017年に登場したジャパンタク