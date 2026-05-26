トヨタ「新たな“5人乗り”トールワゴン」登場！

トヨタは2026年5月12日、タクシー専用車両として広く知られる「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では、日々の営業運行を支えるプロの現場に向け、安全性とドライバーの安心感をさらに高めるための装備が追加されています。

【画像】これがトヨタの新たな「“5人乗り”トールワゴン」です！（30枚以上）

2017年に登場したジャパンタクシーは、従来のセダン型とは一線を画す5ドアのトールワゴンスタイルを採用した、現在の日本のタクシーを代表するモデルです。高い天井と広い室内による乗降性の良さや、優れたバリアフリー性能が多くの事業者に評価されてきました。

この車両は「第43回東京モーターショー2013」で披露されたコンセプトカーをベースに、日本ならではの「おもてなし」の心を感じられる移動空間を目指して開発。

大きく開くスライドドアや床面の低さにより、高齢者や小さな子ども、車いす利用者まで誰もがスムーズに乗り降りできる工夫が施されており、観光客の増加も手伝って、今では街中で見かけない日がないほど普及しています。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mmと、同社のコンパクトミニバンである「シエンタ」（全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm-1715mm）に近い5ナンバーサイズとなっており、日本の道路事情に合った扱いやすさと、ゆとりのある室内空間を両立しました。

ドライバーを含めて5人乗りの車内は後席の頭上や足元に十分なゆとりがあることに加え、荷室には大型のスーツケースをしっかりと積み込めるため、観光や送迎といった様々な需要に応えられます。

動力源には1.5リッターのLPG（液化石油ガス）ハイブリッドシステムが採用されており、燃料費を抑えながら環境にも配慮した仕組みを採用。長時間の走行が前提となるタクシーにとって、経済性と耐久性は欠かせない要素ですが、この点でも高い信頼を得てきました。

また、安全装備の面でも進化を重ねており、予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」の全車標準装備化をはじめ、これまでに衝突被害軽減ブレーキの性能向上や車いす用スロープの改良など、現場の声を取り入れた見直しが続けられています。

今回の一部改良において最大の特徴となるのが、「制動灯表示灯」の標準装備化です。これは、ドライバーが自分でブレーキを踏んだときだけでなく、運転支援システムによってクルマが減速した際にも、メーター内の表示灯が点灯して知らせてくれる機能です。

最近のクルマは先進の運転支援システムが一般化し、自動でブレーキがかかったり速度が制御されたりする場面が増えています。しかし、システムが作動しているときに「今、どのようにクルマが減速しているのか」をドライバーが瞬時に把握しにくいという課題もありました。

そこで、新しい表示灯を採用することで、システムの作動状況がひと目で分かるようになり、運転中の安心感がさらに高まるとされています。

長時間にわたりハンドルを握るタクシードライバーにとって、疲労の軽減や確実な安全確認を助けるこうした細やかな配慮は、派手さはなくとも業務の現場で実用的なメリットをもたらしそうです。

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改良を受けたジャパンタクシーのラインナップは、これまでと同様に、標準グレードの「和（なごみ）」と、上級グレードの「匠（たくみ）」の2種類が用意されています。

価格（消費税込）は、「和」が348万9200円、「匠」が371万3600円です。