犬が『苦手な人』に見せるサイン

1.触ろうとすると逃げる

犬は苦手な人が近づくと逃げようとします。犬を撫でようとしたらビクッとして姿勢を低くした、後ずさりしたといった経験がある人は多いと思います。

リードが繋がっていなければ走って逃げられることもあるでしょう。相手から距離をとろうとして飼い主の後ろに隠れる犬もいます。

2.尻尾が下がる

犬は不安や恐怖を感じているとき尻尾を下げます。尻尾はおしりを隠すように丸まり、全体的に姿勢が低くなります。

気分が落ち着いているときにも尻尾は下がりますが、そのようなときはダランとして自然に下を向いているのが特徴です。

3.目を逸らす・顔をそむける

犬の世界では『あなたに敵意はない』と示すときに目を逸らします。社交的な犬が相手の犬に緊張をほぐそうとしてこの行動をとることもあります。

しかし警戒して『この人と関わりたくない』と思ってこの行動をとることもあります。つい犬を見つめてしまいますが、警戒していたら見つめるのはやめてください。

4.吠える

犬は『こっちへ来るな』と示すときには吠えます。表情は険しく、鼻にしわを寄せることもあります。緊張や警戒が頂点に達すると攻撃してくるかもしれません。

おやつの要求や遊んでほしいときにも吠えますが、そのようなときは表情は明るくて笑顔に近く、姿勢が高くなって尻尾も元気よく振るのが大きな違いです。

犬に嫌われやすい人の特徴

犬に急に近づく

犬に嫌われる人がやってしまいがちなのは、親しくもないのに近づいて『かわいいね』と体を撫でて無理やりコミュニケーションをとることです。

急に近づいて体を撫でるなんてことをしたら犬は嫌がります。人間で同じことをしたら痴漢ですね。

犬が嫌がることをする

人間と同じで自分に嫌なことをしてくる人を犬は嫌います。獣医師は犬が痛がる部位を触ったり治療したりするので嫌われやすいです。

トリミングやブラッシングが苦手な犬は、トリマーや家族の中でよくお手入れをしてくる人のことを嫌いになりやすいです。

過去に犬をきつく叱られた、叱られた直後に雷や地震が起きたなどの経験をすると、犬は似たような状況を怖がることがあります。

犬が苦手な格好をしている

獣医師が苦手な犬は白衣を着た人、トリミングが苦手な犬はエプロンを着けた人、工事の音が苦手な犬は作業着やヘルメットを身につけた人など、犬は特定の格好をした人を怖がることがあります。

虐待に遭った犬ならば元の飼い主と似た服装の人を怖がることもあります。飼い主は犬が何か特定のものを怖がっていないか知る必要があります。

犬に避けられてしまったときの対応

犬に情報収集をさせる

犬が怖がっているようであればこちらも距離をとりましょう。少し離れていても犬はニオイで相手の情報収集をすることができます。

犬が噛みついてこなければ手の甲を見せ、ニオイを嗅がせてください。話し声や動きも犬にとっては相手を知る情報です。犬に情報収集をさせて安心してもらいましょう。

犬に合わせて交流する

犬にとって人間は大きく、特に小型犬には存在だけでも怖く感じます。頭を撫でる人が多いですが、上から大きな手が降ってきたら怖いと感じるのは当然です。

犬が怖がっていたらしゃがんで姿勢を低くし、犬の目線の下から手を出して撫でてください。犬が苦手なものを持っていたら手放しましょう。

まとめ

犬の性格にもよりますが、犬は急な動きをしたり大きな声や音を出したりする人が苦手です。小さな子どもは声が甲高く、ピョンピョン動き回るので苦手な犬は多いです。

甲高い声も苦手ですが、迫力のある声も苦手な犬は多いので、男性は嫌われやすいです。犬によって何を怖がるのかは違うので、犬と仲良くなるのはよく観察しなくてはいけません。

初対面で仲良くなれる犬もいますが、仲良くなるのに時間がかかる犬もいます。慎重な性格の犬には無理に好かれようとせず、時間をかけて何度か会って交流してください。