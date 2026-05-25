【モデルプレス＝2026/05/25】読売テレビ・日本テレビでは、プラチナイト新木曜ドラマ枠で「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（23時59分〜※初回放送は24時9分〜／7月2日スタート）を放送。女優の田中麗奈と、俳優の古川雄大がW主演を務める。【写真】田中麗奈、ほっそり二の腕際立つ肌見せドレス◆田中麗奈＆古川雄大、日テレ系ドラマ初主演本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻