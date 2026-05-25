田中麗奈＆古川雄大、日テレ系ドラマ初主演 妻の嘘・裏の顔描く夫婦心理サスペンス【親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜】
【モデルプレス＝2026/05/25】読売テレビ・日本テレビでは、プラチナイト新木曜ドラマ枠で「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（23時59分〜※初回放送は24時9分〜／7月2日スタート）を放送。女優の田中麗奈と、俳優の古川雄大がW主演を務める。
【写真】田中麗奈、ほっそり二の腕際立つ肌見せドレス
本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死”をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく、予測不能な展開で描かれる完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。
個人事務所の社長で、「全ては夫のため…」と、夫の仕事や日常を常に監視している狂愛妻・坂井麻衣子を演じるのは、映画「がんばっていきまっしょい」で初主演、日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。サントリー「なっちゃん」のCMで注目を集める。以降、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活動。最近の出演作に、映画「黄金泥棒」で主演を務め、その存在感を発揮し、日テレ系連続ドラマでは初主演となる実力派俳優・田中。
人気と実力を兼ね備えたフリーアナウンサーで、妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一役には、現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』や、映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』など話題作への出演。そしてNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の熱演も記憶に新しく、多彩な表現力でこれまで多くの映像作品に出演。さらに『エリザベート』、『昭和元禄落語心中』など話題のミュージカルでも活躍し、高い演技力と歌唱力で数々の賞を受賞。確かな実力と才能あふれる俳優・古川が、日テレ系ドラマ初主演を務める。
脚本を読んでの感想について、田中は「毎回展開がすごくスリリングですが、ちょっと笑えるシーンもあったり、ほっとさせる部分もあるので、色々な夫婦の愛についても考えていただけると思います。麻衣子という強烈なキャラクターの印象が強いですが、2人の夫婦の関係性に注目していただきながら、サスペンスとしても考察しながら楽しんでいただけたらと思います」とコメント。古川は「シンプルにサスペンスとして、見ごたえのあるストーリー展開を楽しんで見ていただきたいという思いもありながら、最終的には、何かふと気付かされる身近なメッセージが込められている作品だと思います。ぜひ楽しんでいただきたいと思います」と視聴者へ呼びかけた。（modelpress編集部）
【坂井麻衣子（42）】
優一の妻であり、個人事務所・Y＆Mプロダクションの社長。テレビ局の受付をしていた時に、局アナ時代の優一と出会い結婚。その後、フリーになった優一を支えるために個人事務所の社長となる。自分の人生を優一に捧げてきた。エッセイ本を出版していて、彼女の敏腕社長っぷりに憧れる女性も多い。今年で結婚して10年だが、優一への愛情から、GPSでの監視や、盗聴など行き過ぎた行動を取ることも。世間のイメージとは違う、夫婦間でしか見せない顔がある。
― オファーを受けたときのお気持ち。
本当にびっくりしました。脚本が1話から衝撃的なストーリー展開で、麻衣子に対して、私も読んでいて翻弄されました。謎も多いですし神秘的。演じ方でいろいろ変わっていくと思うので、すごくやりがいを感じています。
― 脚本を読んでの感想は？
毎回展開がすごくスリリングですが、ちょっと笑えるシーンもあったり、ほっとさせる部分もあるので、色々な夫婦の愛についても考えていただけると思います。麻衣子という強烈なキャラクターの印象が強いですが、2人の夫婦の関係性に注目していただきながら、サスペンスとしても考察しながら楽しんでいただけたらと思います。
― ご自身の役柄について。注目してほしいところは？
麻衣子というキャラクターが、恐愛妻という強烈な部分があるので、台本を読んで、最初はこんなことをするんだという驚きもありましたが、既に馴染んできて、あれ？普通になってきてるかもって思ったりするんです（笑）。先日まで全く異なる役柄を演じていたので、かなりのギャップを自分でも感じていますが、今回は一人の女性の愛のお話であったり、生き方にもつながってくると思うので、そういう部分も積極的に楽しんでお芝居していきたいなと思います。ちょっと皆さんをびっくりさせたいなと思っています。
― 古川雄大さんの印象について教えてください。
3時間前くらいに初めて会って、私からの最初の質問が、「運動してますか」でした。「していません」という返答に、そっか…運動はしない方なのか、という感じの状態です（笑）。これから仲良くしましょう。
― 視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
たくさん言いたいことがありますが、なかなか言えないこともあって、皆さんにどうお伝えすればいいのかと悩んでいます。毎回たくさんのキャストが出てきて、その一人ひとりとの関係性があるので、その関係性がどうつながっていくのか注目していただきたいです。エピソードとしても現在だけではなくて、数年以上前の夫婦のエピソードも出てくるので、これまでこの夫婦には一体何があったのかという点も注目ポイントです。あとは、やっぱり愛ですかね。麻衣子はすごく愛があるが故にというところがあるので、麻衣子の持っている愛情の行方にも注目していただけると嬉しいです。
【坂井優一（38）】
フリーアナウンサー。昼の情報番組「ひるドキライブ」のMCを務め、現在レギュラー番組を複数抱える売れっ子司会者。整った顔立ちで、女性人気も高い。元々は局アナで、28歳の時にテレビ局の受付をしていた麻衣子と出会い結婚。翌年に独立し、夫婦二人三脚で頑張ってきた。独立当初は中々仕事を得られなかったが、麻衣子の必死の営業もあり地方局のMCの仕事をつかむ。それをきっかけに仕事ぶりが評価されるようになり、2年前に念願の全国ネット番組のMCに。妻であり社長でもある麻衣子の活躍がメディアに取り上げられるようにもなって、夫婦としても人気者になった。その裏では、麻衣子の重すぎる愛情に苦しんでいる。
― オファーを受けたときのお気持ち。
このドラマで主演を務めさせていただく喜びと、田中麗奈さんという素晴らしい方とW主演を務めさせていただけるということが、すごく幸せです。僕自身サスペンスを好んでよく拝見するので、今作のような展開が読めないサスペンス作品に参加させていただけることがとても光栄です。また演じさせていただく優一としても、彼がダメであればダメであるほど、物語が成長すれば成長するほど、物語が展開していくので、非常に難しいとは思いますが、やりがいのある役だと感じています。精一杯務めさせていただきます。
― 脚本を読んでの感想は？
サスペンスとしての見応えを感じながら1回目を拝見して、さらに2回目ではこんな伏線があったんだと感じるところが多くあり、2回目の楽しみ方がありました。サスペンスとしての見応えと、物語の入り口と出口の印象がガラッと変わっている感じがとても面白いなと思いました。最初は、恐愛妻と人気フリーアナウンサーのいびつな愛の形が描かれ、妻が亡くなってしまうことによって、死の真相を追うというサスペンスなのですが、大きな愛を持った人々の人間ドラマとして、出口を出た時には、身近に感じるドラマになるのではないかと思っています。
― ご自身の役柄について。注目してほしいところは？
優一という役は、人気フリーアナウンサーで、もちろん仕事はバリバリできるのですが、仕事以外の部分が頼りないというか、のほほんとしている役柄です。純粋に人と接することで、人から好かれますし、周りを動かせる。ある種人たらしみたいな側面はあるのですが、逆に言うと人を信じやすいがために、利用されてしまいます。世渡りが得意なタイプではないのですが、そういった不得意な部分を妻の麻衣子さんに補っていただきながら二人三脚で今の地位まで辿り着くのですが、妻の重すぎる愛に少し嫌気がさしていて夫婦間に溝が入っているという役柄です。
― 田中麗奈さんの印象について教えてください。
ストイックに体にも気を配っていたり、改めて素敵な方だなと思いました。クールビューティーなイメージを持っていたのですが、お話していくなかで、とてもやわらかい空気を持った方だなと感じました。まだ初めましてから時間が経っていないので、これからもっと仲良くさせていただければと思います（笑）。よろしくお願いします。
― 視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
シンプルにサスペンスとして、見ごたえのあるストーリー展開を楽しんで見ていただきたいという思いもありながら、最終的には、何かふと気付かされる身近なメッセージが込められている作品だと思います。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
私事ですが、今年で結婚して10年が経ちました。妻とは出会って約20年、長い時間を一緒に過ごしてきました。一番近くで人生を歩んできたはずなのに、恥ずかしながら今まで知らなかった妻の一面に出会うことがあります。本当に知らなかったのか、それとも自分がただ見ないようにしてきただけなのか…。“一番近くて、一番遠い”、歳を重ねるごとにそんな夫婦の不思議さを感じます。そんな不思議さが生んでしまう夫婦の“ずれ”。そんな“ずれ”が年月とともに積もってしまった時、夫婦はどうなるのか？そこに生まれるドラマを切り取りたい、そんな思いからこのドラマを企画しました。
「すべては夫のために」、異常なまでの愛情を夫に注ぐ妻・麻衣子を演じるのは、田中麗奈さんです。数多くの映画、ドラマに出演されてきた田中さんとご一緒できることに感謝しながら、田中さんご自身がもたれている“愛らしさ・可憐さ”が、麻衣子を怖さだけではなく魅惑的で目が離せなくなるような存在にして頂けるのではと思っております。そんな妻の愛情に耐え切れなくなる夫・優一を演じるのは古川雄大さん。端正なお顔立ちと舞台上で見せる歌やダンスなど華麗な姿が印象的な古川さんが、狂愛の妻に迫られどう崩れていくのか、これまでの出演作や、舞台での古川さんとは違った魅力が、優一という役を通じて皆さんに届くのではと今から楽しみにしております。
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【写真】田中麗奈、ほっそり二の腕際立つ肌見せドレス
◆田中麗奈＆古川雄大、日テレ系ドラマ初主演
本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻と、妻の束縛から逃れたいと願う夫が、妻の“謎の死”をきっかけに、完璧だったはずの日常が崩れ、妻の死の真相に迫る中で、知られざる妻の嘘や裏の顔が次々と明らかになっていく、予測不能な展開で描かれる完全オリジナル・夫婦心理サスペンス。
人気と実力を兼ね備えたフリーアナウンサーで、妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一役には、現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』や、映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』など話題作への出演。そしてNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の熱演も記憶に新しく、多彩な表現力でこれまで多くの映像作品に出演。さらに『エリザベート』、『昭和元禄落語心中』など話題のミュージカルでも活躍し、高い演技力と歌唱力で数々の賞を受賞。確かな実力と才能あふれる俳優・古川が、日テレ系ドラマ初主演を務める。
◆田中麗奈「すごくスリリング」脚本の印象
脚本を読んでの感想について、田中は「毎回展開がすごくスリリングですが、ちょっと笑えるシーンもあったり、ほっとさせる部分もあるので、色々な夫婦の愛についても考えていただけると思います。麻衣子という強烈なキャラクターの印象が強いですが、2人の夫婦の関係性に注目していただきながら、サスペンスとしても考察しながら楽しんでいただけたらと思います」とコメント。古川は「シンプルにサスペンスとして、見ごたえのあるストーリー展開を楽しんで見ていただきたいという思いもありながら、最終的には、何かふと気付かされる身近なメッセージが込められている作品だと思います。ぜひ楽しんでいただきたいと思います」と視聴者へ呼びかけた。（modelpress編集部）
◆坂井麻衣子役・田中麗奈コメント
【坂井麻衣子（42）】
優一の妻であり、個人事務所・Y＆Mプロダクションの社長。テレビ局の受付をしていた時に、局アナ時代の優一と出会い結婚。その後、フリーになった優一を支えるために個人事務所の社長となる。自分の人生を優一に捧げてきた。エッセイ本を出版していて、彼女の敏腕社長っぷりに憧れる女性も多い。今年で結婚して10年だが、優一への愛情から、GPSでの監視や、盗聴など行き過ぎた行動を取ることも。世間のイメージとは違う、夫婦間でしか見せない顔がある。
― オファーを受けたときのお気持ち。
本当にびっくりしました。脚本が1話から衝撃的なストーリー展開で、麻衣子に対して、私も読んでいて翻弄されました。謎も多いですし神秘的。演じ方でいろいろ変わっていくと思うので、すごくやりがいを感じています。
― 脚本を読んでの感想は？
毎回展開がすごくスリリングですが、ちょっと笑えるシーンもあったり、ほっとさせる部分もあるので、色々な夫婦の愛についても考えていただけると思います。麻衣子という強烈なキャラクターの印象が強いですが、2人の夫婦の関係性に注目していただきながら、サスペンスとしても考察しながら楽しんでいただけたらと思います。
― ご自身の役柄について。注目してほしいところは？
麻衣子というキャラクターが、恐愛妻という強烈な部分があるので、台本を読んで、最初はこんなことをするんだという驚きもありましたが、既に馴染んできて、あれ？普通になってきてるかもって思ったりするんです（笑）。先日まで全く異なる役柄を演じていたので、かなりのギャップを自分でも感じていますが、今回は一人の女性の愛のお話であったり、生き方にもつながってくると思うので、そういう部分も積極的に楽しんでお芝居していきたいなと思います。ちょっと皆さんをびっくりさせたいなと思っています。
― 古川雄大さんの印象について教えてください。
3時間前くらいに初めて会って、私からの最初の質問が、「運動してますか」でした。「していません」という返答に、そっか…運動はしない方なのか、という感じの状態です（笑）。これから仲良くしましょう。
― 視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
たくさん言いたいことがありますが、なかなか言えないこともあって、皆さんにどうお伝えすればいいのかと悩んでいます。毎回たくさんのキャストが出てきて、その一人ひとりとの関係性があるので、その関係性がどうつながっていくのか注目していただきたいです。エピソードとしても現在だけではなくて、数年以上前の夫婦のエピソードも出てくるので、これまでこの夫婦には一体何があったのかという点も注目ポイントです。あとは、やっぱり愛ですかね。麻衣子はすごく愛があるが故にというところがあるので、麻衣子の持っている愛情の行方にも注目していただけると嬉しいです。
◆坂井優一役・古川雄大コメント
【坂井優一（38）】
フリーアナウンサー。昼の情報番組「ひるドキライブ」のMCを務め、現在レギュラー番組を複数抱える売れっ子司会者。整った顔立ちで、女性人気も高い。元々は局アナで、28歳の時にテレビ局の受付をしていた麻衣子と出会い結婚。翌年に独立し、夫婦二人三脚で頑張ってきた。独立当初は中々仕事を得られなかったが、麻衣子の必死の営業もあり地方局のMCの仕事をつかむ。それをきっかけに仕事ぶりが評価されるようになり、2年前に念願の全国ネット番組のMCに。妻であり社長でもある麻衣子の活躍がメディアに取り上げられるようにもなって、夫婦としても人気者になった。その裏では、麻衣子の重すぎる愛情に苦しんでいる。
― オファーを受けたときのお気持ち。
このドラマで主演を務めさせていただく喜びと、田中麗奈さんという素晴らしい方とW主演を務めさせていただけるということが、すごく幸せです。僕自身サスペンスを好んでよく拝見するので、今作のような展開が読めないサスペンス作品に参加させていただけることがとても光栄です。また演じさせていただく優一としても、彼がダメであればダメであるほど、物語が成長すれば成長するほど、物語が展開していくので、非常に難しいとは思いますが、やりがいのある役だと感じています。精一杯務めさせていただきます。
― 脚本を読んでの感想は？
サスペンスとしての見応えを感じながら1回目を拝見して、さらに2回目ではこんな伏線があったんだと感じるところが多くあり、2回目の楽しみ方がありました。サスペンスとしての見応えと、物語の入り口と出口の印象がガラッと変わっている感じがとても面白いなと思いました。最初は、恐愛妻と人気フリーアナウンサーのいびつな愛の形が描かれ、妻が亡くなってしまうことによって、死の真相を追うというサスペンスなのですが、大きな愛を持った人々の人間ドラマとして、出口を出た時には、身近に感じるドラマになるのではないかと思っています。
― ご自身の役柄について。注目してほしいところは？
優一という役は、人気フリーアナウンサーで、もちろん仕事はバリバリできるのですが、仕事以外の部分が頼りないというか、のほほんとしている役柄です。純粋に人と接することで、人から好かれますし、周りを動かせる。ある種人たらしみたいな側面はあるのですが、逆に言うと人を信じやすいがために、利用されてしまいます。世渡りが得意なタイプではないのですが、そういった不得意な部分を妻の麻衣子さんに補っていただきながら二人三脚で今の地位まで辿り着くのですが、妻の重すぎる愛に少し嫌気がさしていて夫婦間に溝が入っているという役柄です。
― 田中麗奈さんの印象について教えてください。
ストイックに体にも気を配っていたり、改めて素敵な方だなと思いました。クールビューティーなイメージを持っていたのですが、お話していくなかで、とてもやわらかい空気を持った方だなと感じました。まだ初めましてから時間が経っていないので、これからもっと仲良くさせていただければと思います（笑）。よろしくお願いします。
― 視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
シンプルにサスペンスとして、見ごたえのあるストーリー展開を楽しんで見ていただきたいという思いもありながら、最終的には、何かふと気付かされる身近なメッセージが込められている作品だと思います。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
◆プロデューサー廣田晃二 コメント
私事ですが、今年で結婚して10年が経ちました。妻とは出会って約20年、長い時間を一緒に過ごしてきました。一番近くで人生を歩んできたはずなのに、恥ずかしながら今まで知らなかった妻の一面に出会うことがあります。本当に知らなかったのか、それとも自分がただ見ないようにしてきただけなのか…。“一番近くて、一番遠い”、歳を重ねるごとにそんな夫婦の不思議さを感じます。そんな不思議さが生んでしまう夫婦の“ずれ”。そんな“ずれ”が年月とともに積もってしまった時、夫婦はどうなるのか？そこに生まれるドラマを切り取りたい、そんな思いからこのドラマを企画しました。
「すべては夫のために」、異常なまでの愛情を夫に注ぐ妻・麻衣子を演じるのは、田中麗奈さんです。数多くの映画、ドラマに出演されてきた田中さんとご一緒できることに感謝しながら、田中さんご自身がもたれている“愛らしさ・可憐さ”が、麻衣子を怖さだけではなく魅惑的で目が離せなくなるような存在にして頂けるのではと思っております。そんな妻の愛情に耐え切れなくなる夫・優一を演じるのは古川雄大さん。端正なお顔立ちと舞台上で見せる歌やダンスなど華麗な姿が印象的な古川さんが、狂愛の妻に迫られどう崩れていくのか、これまでの出演作や、舞台での古川さんとは違った魅力が、優一という役を通じて皆さんに届くのではと今から楽しみにしております。
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