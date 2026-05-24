【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの前田典子が5月24日、自身のInstagramを更新。夫婦旅行の思い出写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】59歳美女モデル「美しすぎる」と話題のビキニショット◆前田典子、石垣島へ夫婦旅行前田は「5月の石垣島。お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫」などとつづり、写真を複数枚投稿。夫で俳優・モデルの日比野玲との2ショットや海辺での写真、プールで泳いでいる動画など、石垣島を楽し