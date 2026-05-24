前田典子、夫婦旅行で石垣島へ 抜群スタイル際立つビキニ姿も公開「完璧な美しさ」「脚長い」
【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの前田典子が5月24日、自身のInstagramを更新。夫婦旅行の思い出写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】59歳美女モデル「美しすぎる」と話題のビキニショット
前田は「5月の石垣島。お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫」などとつづり、写真を複数枚投稿。夫で俳優・モデルの日比野玲との2ショットや海辺での写真、プールで泳いでいる動画など、石垣島を楽しむ姿を披露した。
黒のビキニを着用し引き締まったボディラインが印象的な写真を公開した前田は「いくつになっても泳げるカラダでいたいね」と綺麗な姿を維持する努力が垣間見える。また、パラソルの下で腰掛けサングラスをかけた2人が笑顔を見せる微笑ましいショットも載せている。
この投稿に「石垣島良いですね」「2人とも楽しそう」「素敵な笑顔」「完璧な美しさ」「脚長い」「幸せのおすそ分けありがとう」「ボディラインが美しすぎる」「お綺麗ですね」など反響が寄せられている。
前田は日比野と1998年に結婚。2000年に息子を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】59歳美女モデル「美しすぎる」と話題のビキニショット
◆前田典子、石垣島へ夫婦旅行
前田は「5月の石垣島。お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫」などとつづり、写真を複数枚投稿。夫で俳優・モデルの日比野玲との2ショットや海辺での写真、プールで泳いでいる動画など、石垣島を楽しむ姿を披露した。
◆前田典子の投稿に反響
この投稿に「石垣島良いですね」「2人とも楽しそう」「素敵な笑顔」「完璧な美しさ」「脚長い」「幸せのおすそ分けありがとう」「ボディラインが美しすぎる」「お綺麗ですね」など反響が寄せられている。
前田は日比野と1998年に結婚。2000年に息子を出産している。（modelpress編集部）
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