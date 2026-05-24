【モデルプレス＝2026/05/24】女優の上野樹里の夫で、ロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が5月24日、自身のInstagramを更新。夫婦でのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】妻は女優 50歳歌手「仲良し夫婦」と話題のライブデートショットト◆上野樹里＆和田唱夫妻、ライブ鑑賞2ショット和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで。前回の武道館から11年ぶりだったんだ」などとつづり、アメリカのポップ・ソウ