上野樹里＆和田唱夫妻、人気アーティストのライブ鑑賞で2ショット公開「素敵なデート」「憧れる関係性」
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の上野樹里の夫で、ロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が5月24日、自身のInstagramを更新。夫婦でのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】妻は女優 50歳歌手「仲良し夫婦」と話題のライブデートショットト
和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで。前回の武道館から11年ぶりだったんだ」などとつづり、アメリカのポップ・ソウル歌手、ダイアナ・ロスのライブに行った際の写真を複数枚投稿。会場となったKアリーナの前で、上野と撮った2ショットを公開した。お互い黒のキャップを被り、カメラに向けて笑顔を見せている。
和田は「聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に昔のまんま。ビジョンに映る全身の姿も82歳ではない。『みんながイメージするダイアナ・ロス』を続けるというプロ意識。ずっとスターなんだなあ」とライブに余韻に浸っている。
この投稿に「仲良し夫婦ですね」「素敵なデート」「2人とも良い笑顔」「幸せそうでこっちも心が温まります」「憧れる関係性」など反響が寄せられている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】妻は女優 50歳歌手「仲良し夫婦」と話題のライブデートショットト
◆上野樹里＆和田唱夫妻、ライブ鑑賞2ショット
和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで。前回の武道館から11年ぶりだったんだ」などとつづり、アメリカのポップ・ソウル歌手、ダイアナ・ロスのライブに行った際の写真を複数枚投稿。会場となったKアリーナの前で、上野と撮った2ショットを公開した。お互い黒のキャップを被り、カメラに向けて笑顔を見せている。
◆和田唱の投稿に反響
この投稿に「仲良し夫婦ですね」「素敵なデート」「2人とも良い笑顔」「幸せそうでこっちも心が温まります」「憧れる関係性」など反響が寄せられている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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