【モデルプレス＝2026/05/24】元Flower・E-girlsでタレントや実業家としても活動する武藤千春（31）が5月24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。3月22日に結婚したことを発表した。【写真】武藤千春、イケメン夫とのウエディングフォト◆武藤千春、結婚を発表武藤は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と前置きし、「平素より温かく応援してくださり、心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、 かねてよりお付き