武藤千春、結婚を発表「かねてよりお付き合いしていた方と」お相手顔出しウエディングフォトも公開
【モデルプレス＝2026/05/24】元Flower・E-girlsでタレントや実業家としても活動する武藤千春（31）が5月24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。3月22日に結婚したことを発表した。
【写真】武藤千春、イケメン夫とのウエディングフォト
武藤は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と前置きし、「平素より温かく応援してくださり、心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、 かねてよりお付き合いしていた方とこのたび3月22日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と結婚していたことを報告。「まだまだ未熟なふたりですが、これからも周りの方々への感謝の気持ちを忘れず家族として支え合いながら何気ない日々の幸せを大切にしていきます。日頃より応援してくださる皆さま、お世話になっている皆さまへ、改めて感謝を込めて。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と周囲への感謝をつづった。
投稿では、写真家の立木義浩氏が撮影したウエディングフォトを公開。お相手の男性と寄り添う姿や見つめ合うカットなどを披露している。
1995年4月3日生まれ。2011年に「VOCAL BATTLE AUDITION 3」のボーカル部門に合格し、Flower、E-girlsに加入。2014年10月12日、海外留学のためFlower、E-girlsを脱退することを発表した。2015年より音楽活動と並行しストリートブランド“BLIXZY”のプロデュースなどを行い、デザイン、モデルなどマルチに活躍している。（modelpress編集部）
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【写真】武藤千春、イケメン夫とのウエディングフォト
◆武藤千春、結婚を発表
武藤は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と前置きし、「平素より温かく応援してくださり、心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、 かねてよりお付き合いしていた方とこのたび3月22日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と結婚していたことを報告。「まだまだ未熟なふたりですが、これからも周りの方々への感謝の気持ちを忘れず家族として支え合いながら何気ない日々の幸せを大切にしていきます。日頃より応援してくださる皆さま、お世話になっている皆さまへ、改めて感謝を込めて。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と周囲への感謝をつづった。
◆武藤千春プロフィール
1995年4月3日生まれ。2011年に「VOCAL BATTLE AUDITION 3」のボーカル部門に合格し、Flower、E-girlsに加入。2014年10月12日、海外留学のためFlower、E-girlsを脱退することを発表した。2015年より音楽活動と並行しストリートブランド“BLIXZY”のプロデュースなどを行い、デザイン、モデルなどマルチに活躍している。（modelpress編集部）
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