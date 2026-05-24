【モデルプレス＝2026/05/24】女優の小芝風花が主演を務めるNHKスペシャル時代劇「あきない世傳 金と銀 完結編」（2026年度 冬※89分×全1回）の制作が決定した。【写真】「べらぼう」花魁役女優、美デコルテ大胆披露◆小芝風花主演「あきない世傳 金と銀 完結編」制作決定商いの神髄は「買うての幸い、売っての幸せ」、物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡め、