小芝風花主演「あきない世傳 金と銀 完結編」制作決定 約3年経てフィナーレ迎える
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の小芝風花が主演を務めるNHKスペシャル時代劇「あきない世傳 金と銀 完結編」（2026年度 冬※89分×全1回）の制作が決定した。
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商いの神髄は「買うての幸い、売っての幸せ」、物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡め、明るくいきいきと描いた「あきない世傳 金と銀」シリーズ。シーズン3では、幸（小芝）は枡吾屋（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）を退け、五鈴屋江戸店にいつものにぎわいを取り戻しす。一方、幸は賢輔（佐久間悠）の思いを知りながら、五鈴屋のため9代目を賢輔に継がせることを決めた。
完結編は、高田郁（※「高」は正式には「はしごだか」）氏原作の「特別編上下巻」をベースに、五鈴屋を100年続くお店にするため、その後の幸と賢輔の物語、惣次（加藤シゲアキ）の思い。江戸本店の支配人佐助（葵揚）の恋物語、惣次のもとから去ったお杉（大西礼芳）のその後、8代目の周助（泉澤祐希）の悲願の物語を描いていく。そして、最も気になるのが、幸と結（長澤樹）の関係であり、江戸所払いになった結のその後の人生が完結編で明かされる。幸と惣次に敗れ、妹・結はどこで何をしているのか…姉妹の物語が同じ時代の同じ空の下、それぞれの幸せを見つめながら、今ここに「あきない世傳金と銀」シリーズは完結する。
2023年12月〜2024年2月にBSリニューアル開局記念ドラマとしてスタートしたBS時代劇「あきない世傳 金と銀」。2025年4月〜5月「あきない世傳 金と銀２」、2026年4月〜5月「あきない世傳 金と銀３」、そして、いよいよ2026年度 冬放送予定のスペシャル時代劇「あきない世傳 金と銀 完結編」でついにフィナーレを迎える。（modelpress編集部）
「あきない世傳 金と銀 完結編」の制作が決定いたしました。シーズン3にまで渡って幸を、そして五鈴屋の成長を見届けて頂きましたが、今回は完結編らしく、結のその後や、恋の行方など、商いとは少し違う人間模様などもご覧頂けたらなと思います。約3年間幸を演じさせて頂きましたが、私はこの役が、この作品が、そして携わっている皆さんが大好きです。おそらく最後となるこの完結編を、ぜひ楽しみに待っていてくださると嬉しいです。
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◆小芝風花主演「あきない世傳 金と銀 完結編」制作決定
商いの神髄は「買うての幸い、売っての幸せ」、物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡め、明るくいきいきと描いた「あきない世傳 金と銀」シリーズ。シーズン3では、幸（小芝）は枡吾屋（高嶋政伸※「高」は正式には「はしごだか」）を退け、五鈴屋江戸店にいつものにぎわいを取り戻しす。一方、幸は賢輔（佐久間悠）の思いを知りながら、五鈴屋のため9代目を賢輔に継がせることを決めた。
2023年12月〜2024年2月にBSリニューアル開局記念ドラマとしてスタートしたBS時代劇「あきない世傳 金と銀」。2025年4月〜5月「あきない世傳 金と銀２」、2026年4月〜5月「あきない世傳 金と銀３」、そして、いよいよ2026年度 冬放送予定のスペシャル時代劇「あきない世傳 金と銀 完結編」でついにフィナーレを迎える。（modelpress編集部）
◆小芝風花コメント
「あきない世傳 金と銀 完結編」の制作が決定いたしました。シーズン3にまで渡って幸を、そして五鈴屋の成長を見届けて頂きましたが、今回は完結編らしく、結のその後や、恋の行方など、商いとは少し違う人間模様などもご覧頂けたらなと思います。約3年間幸を演じさせて頂きましたが、私はこの役が、この作品が、そして携わっている皆さんが大好きです。おそらく最後となるこの完結編を、ぜひ楽しみに待っていてくださると嬉しいです。
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