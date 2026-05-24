メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦し、佐々木朗希投手は3勝目、大谷翔平選手は、今シーズン最長の9試合連続ヒットをマークしました。佐々木は初回、先頭から2者連続でヒットを浴び、わずか6球で先制点を許すなど、立ち上がりから3点を失い、苦しい展開に…。それでも4回、ドジャースは1点を返した後、テオスカー・ヘルナンデスのスリーランホームランで逆転に成功。これには大谷も