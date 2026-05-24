【モデルプレス＝2026/05/24】女優の有村架純が5月23日、自身のInstagramを更新。オフショルダードレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳国民的女優「大人の色気にドキッとした」透明感溢れる素肌ちらり◆有村架純、美デコルテ際立つ上品ドレス姿公開有村は「最近はバジルにハマってる」とつづり、街並みを見下ろすロケーションで撮影されたショットを投稿。同日都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』で