有村架純、オフショルドレスで美デコルテのぞく「ため息がでるくらい綺麗」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の有村架純が5月23日、自身のInstagramを更新。オフショルダードレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳国民的女優「大人の色気にドキッとした」透明感溢れる素肌ちらり
有村は「最近はバジルにハマってる」とつづり、街並みを見下ろすロケーションで撮影されたショットを投稿。同日都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』でプレゼンターとして登壇した際の衣装姿を披露した。深みのあるボルドーのオフショルダードレスで、デコルテや肩のラインの美しさが際立っている。
この投稿には「横顔のラインもデコルテも完璧」「女神のような美しさ」「上品なドレスが似合ってる」「大人の色気にドキッとした」「透明感があって素敵」「ため息がでるくらい綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳国民的女優「大人の色気にドキッとした」透明感溢れる素肌ちらり
◆有村架純、美デコルテ際立つ上品ドレス姿公開
有村は「最近はバジルにハマってる」とつづり、街並みを見下ろすロケーションで撮影されたショットを投稿。同日都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』でプレゼンターとして登壇した際の衣装姿を披露した。深みのあるボルドーのオフショルダードレスで、デコルテや肩のラインの美しさが際立っている。
◆有村架純の投稿に反響
この投稿には「横顔のラインもデコルテも完璧」「女神のような美しさ」「上品なドレスが似合ってる」「大人の色気にドキッとした」「透明感があって素敵」「ため息がでるくらい綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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