【モデルプレス＝2026/05/24】俳優の堤真一が主演を務める、TBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）に出演している玉森裕太にインタビューを実施。家族関係への思いや表現者としての共感、自身にとっての“ギフト”などについて、語ってくれた。【写真】STARTOアイドル、日曜劇場「ＧＩＦＴ」での親子ショット◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」本作は、堤演じる孤独な天才宇宙物理学者・伍鉄文人が、車いすラグビーチーム「ブレイズ