フィリーズの左腕クリストフェル・サンチェス投手（29）が22日（日本時間23日）、ガーディアンズ戦に先発し、勝敗は付かなかったが8回4安打無失点で連続イニング無失点を球団歴代2位の37回2/3まで伸ばした。大リーグ公式サイトなど現地メディアによれば、ドミニカ共和国出身のサンチェスは通訳を通じ「自分自身を本当に誇りに思うし、すごくうれしい」と語ったという。連続イニング無失点のメジャー記録は88年年にドジャースの