【モデルプレス＝2026/05/22】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が5月21日、自身のInstagramを更新。健康的な食事の写真を披露し、話題を呼んでいる。【写真】45歳金爆メンバー「無駄がない」ヘルシー料理披露◆樽美酒研二、健康的なご飯を披露樽美酒は「ただ⋯心も体も満たされてます」「このご時世いつ好きなもの食べられなくなるか分からんからしっかり噛み締めておきます よく噛んで⋯いただきます」とつづり、写真を