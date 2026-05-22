【モデルプレス＝2026/05/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが5月20日、自身のInstagramを更新。白のボディスーツ風のトップス姿を披露し、話題になっている。【写真】「今日好き」美女「斬新なデザイン」ウエスト開いたトップスコーデがセクシー◆りんか、ボディスーツ風トップスで美ウエスト披露りんかは「愛犬のみそとマザー牧場いってきたあ」とつづり、写