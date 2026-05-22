「今日好き」りんか、ウエスト開いたトップスから美肌チラ見せ「服どうなってるの？」「斬新なデザイン」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが5月20日、自身のInstagramを更新。白のボディスーツ風のトップス姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」美女「斬新なデザイン」ウエスト開いたトップスコーデがセクシー
りんかは「愛犬のみそとマザー牧場いってきたあ」とつづり、写真を投稿。広大な牧場で、腕部分がシースルーで、ウエスト部分に大きくカットラインが入ったボディスーツ風のトップスとデニムを合わせ、美しいスタイルが際立っている。
この投稿には「スタイル良すぎ」「わんちゃんもりんかちゃんも可愛すぎる」「幸せが溢れてる」「自然と合いすぎ」「癒され写真」「服どうなってるの？」「斬新なデザイン」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「斬新なデザイン」ウエスト開いたトップスコーデがセクシー
◆りんか、ボディスーツ風トップスで美ウエスト披露
りんかは「愛犬のみそとマザー牧場いってきたあ」とつづり、写真を投稿。広大な牧場で、腕部分がシースルーで、ウエスト部分に大きくカットラインが入ったボディスーツ風のトップスとデニムを合わせ、美しいスタイルが際立っている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「わんちゃんもりんかちゃんも可愛すぎる」「幸せが溢れてる」「自然と合いすぎ」「癒され写真」「服どうなってるの？」「斬新なデザイン」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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