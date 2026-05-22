【モデルプレス＝2026/05/22】「エッホエッホのうた」をバズらせ「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の授賞式に登壇したマルチアーティストのうじたまいと、ドラマーの丸山タカヨシが、5月21日にInstagramを更新。結婚したことを発表した。【写真】人気TikToker、結婚相手との“ラブラブ”2ショット◆うじたまい＆丸山タカヨシ、結婚発表うじたは自身のInstagramで「結婚しました」と報告し、「付き合って10年目、本当ーー