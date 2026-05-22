「エッホエッホのうた」作曲TikToker、結婚発表 お相手との2ショット写真で報告「とても幸せです」
【モデルプレス＝2026/05/22】「エッホエッホのうた」をバズらせ「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の授賞式に登壇したマルチアーティストのうじたまいと、ドラマーの丸山タカヨシが、5月21日にInstagramを更新。結婚したことを発表した。
【写真】人気TikToker、結婚相手との“ラブラブ”2ショット
うじたは自身のInstagramで「結婚しました」と報告し、「付き合って10年目、本当ーーーーに色々なことがあったけれど、お互いに悔しいや悲しいもいっぱいあったけれど、2人ともきっかけである音楽をまだ続けられていてこうして今、世界で1番大好きな人に音楽を贈れる環境にいられることがとてもとても幸せです」と2ショットとともに心境を伝えた。
続けて「結婚してもなにか変わるわけではないですが、私たちらしい家族を作れたらと思っています」とコメント。「近くでみてくれてるみんな、SNSで見守ってくれているみなさま、これからも変わらずなうじたかまるをよろしくお願いします」と思いをつづっている。
今回の発表を受けてファンからは「うじたまちゃん本当におめでとうございます」「末永くお幸せに」「素敵すぎる」といった祝福のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気TikToker、結婚相手との“ラブラブ”2ショット
◆うじたまい＆丸山タカヨシ、結婚発表
うじたは自身のInstagramで「結婚しました」と報告し、「付き合って10年目、本当ーーーーに色々なことがあったけれど、お互いに悔しいや悲しいもいっぱいあったけれど、2人ともきっかけである音楽をまだ続けられていてこうして今、世界で1番大好きな人に音楽を贈れる環境にいられることがとてもとても幸せです」と2ショットとともに心境を伝えた。
◆ファンから祝福の声
今回の発表を受けてファンからは「うじたまちゃん本当におめでとうございます」「末永くお幸せに」「素敵すぎる」といった祝福のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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