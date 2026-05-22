もはやアップデートに追いつくのが難しいほど、AIの進化が加速している。待ち受けているのは破滅なのか。サム・アルトマン氏らとも親交があり、シリコンバレーで多大な影響力を持つ人物のひとりであるAI研究者、エリーザー・ユドコウスキー氏が警告する。【前編を読む】「超知能AIが誕生し、人類は議論する間もなく絶滅します」シリコンバレーAI研究者の諦めに近い警告」AIにだまされ、行動をコントロールされる―あなたは『超知能