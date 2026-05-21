初回に8号先頭打者弾…投げては5回無失点で4勝目【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。5回を投げて被安打3で無失点に抑えて4勝目を手にしただけでなく、初回の第1打席では自らを援護する8号先頭打者本塁打を放っている。衝撃的な活躍で、史上最多記録を更新することになった。初回の第