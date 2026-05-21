茨木は2回4失点、石黒は2回3失点の内容だった21日のプロ野球公示で、阪神は茨木秀俊投手と石黒佑弥投手を抹消した。ともに前日20日の中日戦で結果を残せず、2軍降格に。タイガースファンからも「残念」「頑張れよ」と激励されている。歴史的な大逆転劇だった。阪神は7回表の段階で0-7と完敗ムードだったが、その裏に4点を返すと、8回には4番手の清水を攻め立てて同点に追いついた。そして9回、森下がサヨナラアーチをかけ、奇