NPB公示…中日戦で茨木＆石黒は“炎上”21日のプロ野球公示で、阪神はカーソン・ラグズデール投手とキャム・ディベイニー内野手の新助っ人2人を登録した。開幕から約2か月経ち、1軍デビューが期待される。27歳のラグズデールは身長203センチの長身から投げ込む速球が持ち味。マイナーでは主に先発で起用され、ファーム・リーグでもここまで7試合に先発。0勝2敗ながらも防御率2.33、被打率.204の好成績を残した。一方のディベ