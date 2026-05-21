「今回の空白域は、（25）〜（27）と（29）〜（37）。（29）〜（37）は、（29）〜（32）の部分と（33）〜（37）の部分が結合したものです。ケチャップ数字はありません。最有力は、空白域内にあり今年未出現の（30）。そろそろでは。次いで（34）。こちらも空白域内で、1月23日以来出現がありません。直近30回で出現2回の（36）も要注意」（ロト探偵・工藤氏）【ロト7 第678回 5/22（金） 予想数字】・01 04 21 26 30 32 36・01