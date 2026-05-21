大谷翔平が5回4K無失点の好投で4勝目【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、二刀流で躍動。打者としては初回に8号先頭弾、投手としては5回無失点の好投で4勝目をあげた。試合後に大谷は「内容的にはそこまで良くはなかった」と振り返った。投打にわたる活躍を見せたが、大谷の口から出た