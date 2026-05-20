1980年代に出版した「In the American West」に取り組むリチャード・アベドン/Susan Middleton（CNN）多くの人々と同じように、映画監督のロン・ハワード氏はこれまでの人生を通し、米国の有名写真家リチャード・アベドンの作品と知らず知らずのうちに出会ってきた。物憂げにカメラから視線を外したマリリン・モンローや、悪魔の角をまねるチャーリー・チャプリン。挑発的なカルバン・クラインの広告に登場したブルック・シールズ