記事ポイントアーロン・ライが「ECCO BIOM TOUR」着用でPGA Championship初優勝を達成最終日に5アンダー「65」をマークし、2位に3打差をつける圧勝2026年初頭にECCO GOLF公式アンバサダーに就任後、初のタイトル獲得 デンマーク発のシューズブランド「ECCO」のゴルフライン「ECCO GOLF」のアンバサダーを務めるプロゴルファー、アーロン・ライが2026年5月18日、全米プロゴルフ選手権（PGA Championship）で自身初となるメジャ