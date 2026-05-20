ティソは、イタリアの高性能自転車ブランド「ピナレロ」との初コラボレーションモデル「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」を発売した。その他のティソの腕時計の写真を見るティソ ピナレロ スペシャルエディション「ティソ ピナレロ スペシャルエディション」は、自転車競技における性能美と、スイス時計製造の精密技術を融合したモデル。42mmのフォージドカーボン製ケースを採用し、軽量性と高い耐久性を両立した。一般的