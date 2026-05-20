犬を困らせる飼い主の行動 1.そのときの気分によってルールを変えること 犬を困らせる飼い主の行動は、そのときの気分によってルールを変えることです。犬を困らせる最も代表的な飼い主の行動のひとつであると言えます。 気分のいい日はソファーの上り下りをすることを許し、気分のよくない日にはソファーの上り下りをする愛犬を叱る、といった行動が当てはまります。 怪我をしてはいけな