4月スタートの『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）において、主演の中島健人さんが、セクシーで優しいコンビニ店長・志波三彦と、ワイルドながら人情あるなんでも屋の兄・志波二彦の兄弟を1人2役で好演しています。コンビニには“フェロモン店長”三彦目当てにファンである近所の人々が集い、アイドルのようなキラキラ接客対応が常態化。非現実的なようで中島さんの美しいビジュアルと振る舞いがピタリと