Googleが、Google I/O 2026でAIエージェント開発基盤「Google Antigravity」の拡張と、Gemini APIで「マネージドエージェント」を利用できるようにしたことを発表しました。Googleは開発の流れを単なるプロンプト入力から、AIエージェントが実際に作業を進める「行動」へ移すことを狙っていると説明しています。I/O 2026 developer highlights: Antigravity, Gemini API, AI Studiohttps://blog.google/innovation-and-ai/technolo