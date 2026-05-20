犬が『情緒不安定』になっているサイン５選 「最近、愛犬の落ち着きがない」「なんだか以前と少し様子が変わった」と違和感を覚えることはありませんか。今までの愛犬と違う様子に、不安になってしまいますよね。 もしかすると、それは情緒不安定のサインかもしれません。情緒不安定とは、感情の波が大きく、ストレスや不安を感じやすい状態を指します。ここでは、そんな情緒不安定な犬がみせるサインをみていきましょう