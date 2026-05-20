（株）小池一夫作品普及会（港区）年５月）は５月１４日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には市川穣弁護士（ＬＭ虎ノ門南法律事務所、港区虎ノ門１−１５−１２、電話０３−３５０２−６４５６）が選任された。負債は現在調査中。漫画家小池一夫さん作品の著作権管理を手掛けていた。当社ＨＰによると、小池さんの「子連れ狼」や「修羅雪姫」、「オークションハウス」などの著作権を有していた。・（株）小池