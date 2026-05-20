〜2024年度「第三セクター等」経営状況調査〜総務省が2025年12月に公表した2024年度の「第三セクター等（以下、三セク等）」は7,113法人で、2012年度（8,056法人）から943法人減少（11.7％減）したことがわかった。2024年度決算が判明した三セク等は5,926法人で、売上高にあたる収益総額は7兆4,045億円と過去最高を記録した。2022年度（6兆9,493億円）から6.5％増えた。損益は、経常赤字は2,352法人で、赤字率は39.6％だった