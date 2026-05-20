プロ野球セ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。2位阪神は最下位の中日と対戦。試合序盤から佐藤輝明選手が躍動を見せ、初回に先制タイムリー、3回に2ランホームランを放ちます。援護をもらった先発・西勇輝投手は4回、四死球で無死満塁のピンチを招くと、石伊雄太選手のタイムリーを浴び2失点。それでも5回には大山悠輔選手がタイムリーを放ち、リードを守った阪神が勝利しました。この日、プロ初昇格となった阪神のドラ