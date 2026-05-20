山陽オートは準決勝4番勝負を終えた。鈴木圭一郎、佐藤貴也、木村武之が連勝で完全Vに王手。10Rは片岡賢児が逃げ切って1着取り。主力の金子大輔は2着に追い上げた。優勝戦は今節トップランクの鈴木圭一郎に託す。持ち前のスピードでさばくとみた。晴雨ともに鈴木が軸になる。エンジンも仕上がり上々。的確に追い上げるとみた。木村も戦える状態にある。30線最内でもあり、同ハン先攻して展開有利に進めたい。佐藤貴はエンジン