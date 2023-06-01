JR東日本の2025年度決算は、営業収益が過去最高を更新するなど大幅な増収増益となった。高輪ゲートウェイシティなど不動産事業が注目されがちだが、実は鉄道事業の回復も大きく寄与している。決算数字から同社の収益構造の変化を読み解く。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）連結営業収益が過去最高を記録JR東日本は4月30日、2025年度決算を発表した。連結営業収益は前年比約1971億円増（同5.1％増）の約3兆846億円で過去最高と