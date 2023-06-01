『SPY×FAMILY』ミュージカル最新作、アーニャ役の子役3人発表 泉谷星奈が続投 新たに古座野叶、真野麗花が出演【プロフィール＆コメント】
ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、オーディションで選ばれたアーニャ役の子役3人が発表された。泉谷星奈が昨年に続き演じるほか、新たに古座野叶、真野麗花が出演する。あわせて、3人の扮装写真が公開された。
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
この日は、ロイド役の森崎ウィン、木内健人、ヨル役の唯月ふうか、真彩希帆、そして脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇。作品についてトークを展開したあと、アーニャ役の発表とともに子役3人が登場した。一人ひとりかわいらしく、かつしっかりと受け答えする姿に、キャスト陣からも報道陣からも「かわいい〜」という声も。
泉谷は「去年の大千秋楽で衣装を脱ぎたくなくて泣きながら衣装さんに返したんですけど、それぐらいアーニャが楽しかったので、またそんな楽しかったアーニャ役になれてとってもうれしいです！」とにっこり。また尊敬する人を聞かれると「大竹しのぶさんと目黒蓮さんです」と明かし、2人のマルチな活躍をあげて「私もそんな人になりたいなと思って尊敬しています」と語った。
古座野は「アーニャになりたくて毎日一生懸命アーニャの気持ちを考えました。アーニャに決まったって聞いたときはとってもうれしかったです。観にきてくれたお客さんが幸せになれるようなアーニャになりたいです」とし、「よるすすおねがいします！」と話しさっそくアーニャになりきってあいさつ。
真野は「アーニャを見たときから全部かわいいと思ってずっとアーニャをやりたかったので、アーニャになれてとってもうれしいです！これからお稽古でも人の話を聞くし、ちゃんと頑張ります！」と意気込み、会場を和ませていた。
アーニャ役の3人について、G2氏は「ちいさい子どもって全部かっさらっていくんで、頼もしいですし、子どもは人類の宝だなって思えたりとか、稽古で『うーん』って思ったりすると、彼女たちがいるだけでさわやかな風が吹くので、助けてもらっています」と語る。またオーディションは一次面接で10人に絞った後に3ヶ月ワークショップを重ね個性を発揮できる3人を選んだという。「最終面接で本当に通したいとおもうくらい接戦だった」と振り返り、「みんなの分も頑張ってくださいね」と激励していた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
■子役キャストプロフィール＆コメント
▼泉谷星奈（いずたに・らな）
2017年6月15日生まれ、神奈川県出身。
映画、テレビドラマ、CM、雑誌モデル、WEB広告など数多くに出演。2024年放送のフジテレビ系ドラマ「海のはじまり」で、南雲海役を演じて話題となる。 2025年ミュージカル『SPYXFAMILY」に引き続き、ミュージカル『SPYXFAMILY2』でもアーニャ役にて出演。特技は、クラシックバレエ。
【コメント】
アーニャ役の泉谷星奈です！よろすすおねがいするます。またちちとははのこどもとして、『SPYXFAMILY』チームの一員になることができてうれしいです。原作の中で特に大好きだった豪華客席のシーンを自分が演じることができるなんて夢みたいです♪新しく登場するキャラクターたちとアーニャとの掛け合いもすごく楽しみです。ちちとははを助ける格好良いアーニャを目指します！皆さん、ぜひ観に来てください！
▼古座野叶（こざの・かなう）
2019年7月23日生まれ、神奈川県出身。
2026年プリマヴェーラ声楽コンコルソにて初コンクールにして、地区大会優秀賞を受賞。その後、東日本本選を通過し、最年少で本選に出場するなど高い実力の持ち主。エネルギッシュな動きと泣きの演技をはじめとする高い演技力が魅力。ミュージカル『SPYXFAMILY2」が初舞台となる。趣味は、お絵描き・お料理の手伝い。特技は、前方倒立回転。
【コメント】
みなさんこんにちは、アーニャ役の古座野叶です。6歳です。アーニャになりたくて、毎日一生懸命アーニャの気持ちを考えました。だから、アーニャに決まったって聞いた時は、と一ってもうれしかったです。見に来てくれたお客さんが、幸せな気持ちになるようなアーニャになりたいです。初めての舞台でドキドキするけどワクワクもいっぱいです！ボンドに乗るのも楽しみです！よろすすおねがいするます！
▼真野麗花（まの・れいか）
2020年12月16日生まれ、静岡県出身。
ピアノ・クラシックバレエ・歌唱などを学び、2026年4月『くまのがっこう音楽劇』に、お花の妖精「スイートピー」役で出演。第6回全日本こどもの歌コンクール全国大会にて、銀賞を受賞した実力の持ち主。愛くるしい表情と目を惹く表現力にて、ミュージカル『SPY×FAMILY2」に合格。今回が、ミュージカル初出演となる。特技は、お絵かき・ピアノ・いろんな顔をすること。
【コメント】
はじめてアーニャを見たとき「アーニャってぜんぶかわいい！おもしろい！」とメロメロになってしまいました。そこから大好きなアーニャになりたくて、毎日たくさん練習していたので「アーニャになれる」と聞いた時は家族でジャンプしながら喜びました。わくわくっ！する気持ちを大事にしながら、観に来てくれたお客様が「アーニャに会えてうれしいな、げんきがでるな」とおもってもらえるように、がんばるます！
【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣
この日は、ロイド役の森崎ウィン、木内健人、ヨル役の唯月ふうか、真彩希帆、そして脚本・歌詞・演出のG2氏が登壇。作品についてトークを展開したあと、アーニャ役の発表とともに子役3人が登場した。一人ひとりかわいらしく、かつしっかりと受け答えする姿に、キャスト陣からも報道陣からも「かわいい〜」という声も。
古座野は「アーニャになりたくて毎日一生懸命アーニャの気持ちを考えました。アーニャに決まったって聞いたときはとってもうれしかったです。観にきてくれたお客さんが幸せになれるようなアーニャになりたいです」とし、「よるすすおねがいします！」と話しさっそくアーニャになりきってあいさつ。
真野は「アーニャを見たときから全部かわいいと思ってずっとアーニャをやりたかったので、アーニャになれてとってもうれしいです！これからお稽古でも人の話を聞くし、ちゃんと頑張ります！」と意気込み、会場を和ませていた。
アーニャ役の3人について、G2氏は「ちいさい子どもって全部かっさらっていくんで、頼もしいですし、子どもは人類の宝だなって思えたりとか、稽古で『うーん』って思ったりすると、彼女たちがいるだけでさわやかな風が吹くので、助けてもらっています」と語る。またオーディションは一次面接で10人に絞った後に3ヶ月ワークショップを重ね個性を発揮できる3人を選んだという。「最終面接で本当に通したいとおもうくらい接戦だった」と振り返り、「みんなの分も頑張ってくださいね」と激励していた。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。25年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
■子役キャストプロフィール＆コメント
▼泉谷星奈（いずたに・らな）
2017年6月15日生まれ、神奈川県出身。
映画、テレビドラマ、CM、雑誌モデル、WEB広告など数多くに出演。2024年放送のフジテレビ系ドラマ「海のはじまり」で、南雲海役を演じて話題となる。 2025年ミュージカル『SPYXFAMILY」に引き続き、ミュージカル『SPYXFAMILY2』でもアーニャ役にて出演。特技は、クラシックバレエ。
【コメント】
アーニャ役の泉谷星奈です！よろすすおねがいするます。またちちとははのこどもとして、『SPYXFAMILY』チームの一員になることができてうれしいです。原作の中で特に大好きだった豪華客席のシーンを自分が演じることができるなんて夢みたいです♪新しく登場するキャラクターたちとアーニャとの掛け合いもすごく楽しみです。ちちとははを助ける格好良いアーニャを目指します！皆さん、ぜひ観に来てください！
▼古座野叶（こざの・かなう）
2019年7月23日生まれ、神奈川県出身。
2026年プリマヴェーラ声楽コンコルソにて初コンクールにして、地区大会優秀賞を受賞。その後、東日本本選を通過し、最年少で本選に出場するなど高い実力の持ち主。エネルギッシュな動きと泣きの演技をはじめとする高い演技力が魅力。ミュージカル『SPYXFAMILY2」が初舞台となる。趣味は、お絵描き・お料理の手伝い。特技は、前方倒立回転。
【コメント】
みなさんこんにちは、アーニャ役の古座野叶です。6歳です。アーニャになりたくて、毎日一生懸命アーニャの気持ちを考えました。だから、アーニャに決まったって聞いた時は、と一ってもうれしかったです。見に来てくれたお客さんが、幸せな気持ちになるようなアーニャになりたいです。初めての舞台でドキドキするけどワクワクもいっぱいです！ボンドに乗るのも楽しみです！よろすすおねがいするます！
▼真野麗花（まの・れいか）
2020年12月16日生まれ、静岡県出身。
ピアノ・クラシックバレエ・歌唱などを学び、2026年4月『くまのがっこう音楽劇』に、お花の妖精「スイートピー」役で出演。第6回全日本こどもの歌コンクール全国大会にて、銀賞を受賞した実力の持ち主。愛くるしい表情と目を惹く表現力にて、ミュージカル『SPY×FAMILY2」に合格。今回が、ミュージカル初出演となる。特技は、お絵かき・ピアノ・いろんな顔をすること。
【コメント】
はじめてアーニャを見たとき「アーニャってぜんぶかわいい！おもしろい！」とメロメロになってしまいました。そこから大好きなアーニャになりたくて、毎日たくさん練習していたので「アーニャになれる」と聞いた時は家族でジャンプしながら喜びました。わくわくっ！する気持ちを大事にしながら、観に来てくれたお客様が「アーニャに会えてうれしいな、げんきがでるな」とおもってもらえるように、がんばるます！