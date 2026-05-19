卓球女子の張本美和が１９日、自身のＳＮＳを更新。「『２０２６＆ＴＥＡＭＣＯＮＣＥＲＴＴＯＵＲ’ＢＬＡＺＥＴＨＥＷＡＹ‘ｉｎＪＡＰＡＮ』神奈川公演に参戦しました！」と記し、ライブ会場からの写真を投稿した。「＆ＴＥＡＭさんのライブに初めて行きました！最っ高に楽しかったです！！！ダンスを生で見ると迫力があってかっこよかったですメンバーみなさんの歌声が本当に魅力的で感動しました」と興