5月19日の「踊る！さんま御殿!!」にて「ネオ北関東vs旧北関東」を放送。群馬、栃木、茨城出身の古株有名人たちと新世代の有名人たちがアピール合戦を繰り広げた。群馬代表の中山秀征は、ドジャースタジアムに出店している「築地銀だこ」をはじめ、名だたる企業の本社やレアな工場が群馬にあることを自慢。しかしさんまから「そんなにスゴイのになんで影薄いねん」ともっともなツッコミをされぐうの音も出ず。さらに、「絶滅の危機