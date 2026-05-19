ミライズエネチェンジ（株）（中央区）と関連３社は５月１９日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は片岡大弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、千代田区丸の内２−６−１）ほか７名。監督委員には木村昌則弁護士（木村・古賀法律事務所、渋谷区代々木２−１１−１２）が選任された。負債は、ミライズエネチェンジが債権者約３２０名に対して約１７億円、４社合計で約８９億円